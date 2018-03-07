Путин рассказал об обмане РФ со стороны США в ситуации с переворотом на Украине

Вашингтон обратился в 2014 году к России с просьбой не допустить применения армии бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Москва согласилась, однако через день на Украине произошел переворот, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что так грубо и нагло Россию обманули впервые.

«В этот же момент к нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот», — сказал Путин в документальном фильме «Миропорядок 2018».

Президент подчеркнул, что США своими руками совершили переворот на Украине, поэтому сейчас вынуждены оказывать поддержку действующей в стране власти.

В документальном фильме российский лидер также прокомментировал попытку государств Европы построить мультикультурную модель общества. По его мнению, данная инициатива не имеет успеха.