Путин подчеркнул оборонительный характер российского ядерного оружия

Решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в фильме «Миропорядок 2018».

Глава государства назвал тему ядерного противостояния чрезвычайно чувствительной.

«Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — приводит слова президента «РИА Новости».

«Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию РФ. Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить», — пояснил Путин.

Российский лидер также высказал надежду, что в мире никогда больше не будет применено ядерное оружие, подчеркнув, что «для человечества это будет глобальная катастрофа».

О том, что Россия может воспользоваться ядерным оружием только в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны, президент России Владимир Путин также заявил в интервью американскому телеканалу NBC.



