Вашингтон еще не определился с продлением ДСНВ после 2021 года

Власти США пока не приняли решения о возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом сообщил зампомощника главы Пентагона по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

«Мы говорим в [ядерной] доктрине, что мы будем следовать договору. Но мы пока не приняли решения (о продлении)», — приводит его слова «РИА Новости».

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. При этом ДСНВ продолжит действовать до 2021 года.

16 февраля МИД РФ передал для изучения депутатам Госдумы материалы, в которых говорится о возможности обсуждения с американской стороной продления срока действия ДСНВ на пять лет.