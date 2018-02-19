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«Ядерный чемоданчик» Трампа вызвал потасовку во время его визита в КНР

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Фото: Global Look Press/Shealah Craighead
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Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и сотрудник Секретной службы США едва не устроили драку с представителями службы безопасности Китая во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин в ноябре прошлого года из-за «ядерного чемоданчика» главы государства.

Как утверждает портал Axios, недопонимание возникло во время посещения американской делегацией Дома народных собраний.

Один из агентов Секретной службы США, ответственный за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, намеревался вместе с остальными членами делегации пройти в здание китайского парламента, однако его остановили представители службы безопасности, после чего он позвал Келли. Он велел агенту проследовать вместе со всеми.

Тогда представитель китайской службы безопасности схватил Келли за руку, а тот в ответ резко его оттолкнул. Агент с «ядерным чемоданчиком» вмешался в конфликт и повалил китайского представителя на пол.

Позднее власти КНР принесли извинения Вашингтону и попросили не предавать случившееся огласке.

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