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Заявления КНДР о способности нанести ядерный удар нервируют Вашингтон

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Фото: Global Look Press
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Заявления КНДР о способности поразить основную территорию США ядерными ракетами нервируют Вашингтон. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью программе «60 минут» на канале CBS 18 февраля.

По его словам, такие заявления нервируют Вашингтон, но в то же время укрепляют решимость. Он назвал неприемлемой угрозу от такого режима. Также он уточнил, что американское правительство в связи с этим разрабатывает соответствующие меры, в том числе и военные, чтобы «быть готовым ко всему».

Ранее портал iz.ru сообщал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности введения в отношении граждан РФ дополнительных санкций. Также он прокомментировал слухи о своей якобы близкой отставке и уточнил, что они его не беспокоят.

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