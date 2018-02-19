Тиллерсон рассказал о возможных допсанкциях в отношении россиян

Возможность введения дополнительных санкций в отношении граждан РФ рассматривают Соединенные Штаты. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир 18 февраля.

Отвечая на вопрос, почему, несмотря на настойчивые предложения американского конгресса, администрация США не вводит санкции в отношении России, Тиллерсон заявил, что они уже были введены, в том числе и в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Это позволило предотвратить оборонные сделки России. Также госсекретарь отметил, что сейчас рассматриваются дополнительные лица, в отношении которых возможно будут применены санкции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что санкции против российских бизнесменов и представителей руководства РФ готовит министерство финансов Соединенных Штатов Америки во главе со Стивеном Мнучином.