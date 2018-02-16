Вашингтон счел продуктивной встречу Тиллерсона и Эрдогана

Вашингтон считает, что встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом Турции Тайипом Эрдоганом прошла продуктивно. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента.

«Они провели продуктивный и открытый разговор о взаимовыгодном пути продвижения отношений США и Турции. Мы рассчитываем на дальнейший прогресс в переговорах», — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, переговоры между Эрдоганом и Тиллерсоном, по данным СМИ, продолжались более трех часов. По словам Чавушоглу, беседа сторон была конструктивной и США признали право Турции на защиту своих границ от угроз.