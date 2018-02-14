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Минфин США готовит санкции против российских бизнесменов

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Фото: commons.wikimedia.org/Another Believer
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Министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин сообщил, что ведомство готовит санкции против российских бизнесменов и представителей руководства РФ.

По его словам, параллельно с этим в Госдепартаменте США прорабатывают ограничения, которые затрагивают оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и спецслужбы России, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал санкции Вашингтона против российского ОПК нечистоплотной конкуренцией.

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