Пушков предрек негативные последствия для США от санкций к РФ

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что антироссийские санкции скажутся на экономике самих Соединенных Штатов.

«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них», — написал парламентарий в Twitter.

МИНФИН США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2018 г.

Ранее Минфин США указал, что ограничительные меры против российского госдолга ударят по американским инвесторам и повлияют на глобальные финансовые рынки.

Как писал iz.ru, ранее сенатор назвал целью новых санкций США не изменение политики России, а смену режима.