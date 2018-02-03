Прямой эфир
Сюжет:

Пушков предрек негативные последствия для США от санкций к РФ

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что антироссийские санкции скажутся на экономике самих Соединенных Штатов.

«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них», — написал парламентарий в Twitter.

Ранее Минфин США указал, что ограничительные меры против российского госдолга ударят по американским инвесторам и повлияют на глобальные финансовые рынки.

Как писал iz.ru, ранее сенатор назвал целью новых санкций США не изменение политики России, а смену режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп не исключил дополнительных санкций за бизнес с российским ВПК
РФ задействует международные площадки для противодействия санкциям США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017