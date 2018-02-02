Госдеп не исключил дополнительных санкций за бизнес с российским ВПК

Вашингтон не исключает введение новых санкций в отношении компаний, работающих по контрактам с российским военно-промышленным комплексом (ВПК).

«Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день… никоим образом не значит то, что мы не введем санкции в будущем», — заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

Она пояснила, что закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) требует проанализировать огромное число транзакций в оборонной и разведывательной сфере.

«29 января только началось выполнение закона, это не крайний срок введения санкций против России», — цитирует «РИА Новости» заявление Науэрт.

Напомним, закон CAATSA подписан 2 августа 2017 года, его воплощение началось 29 января 2018 года. Новая норма направлена против России, Ирана и КНДР.

Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за транзакции с которыми могут быть введены санкции. В Госдепе уверены, что ограничительные меры уже принесли многомиллиардные убытки России.

Как писал портал iz.ru, ожидается, что в феврале США объявят о введении очередного пакета санкций против России, который станет дополнением к CAATSA. Ограничения введут на основе так называемого кремлевского доклада.