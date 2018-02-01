Набиуллина заявила о низком влиянии санкций США на экономику РФ

Санкции США не окажут значительного влияния на государственный долг и экономику России, в случае введения новых мер возможна краткосрочная волатильность на рынке госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы его оценивали, оценивали влияние двух возможных сценариев: сценария, когда будет запрет на покупку новых (бумаг), и запрет на владение (уже выпущенными). Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но, на наш взгляд, даже если она и будет, первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие», — приводит «Интерфакс» заявление Набиуллиной.

Она добавила, что ЦБ РФ не видит больших эффектов во влиянии на экономику, финансовую стабильность и финансовый сектор.

Набиуллина также заявила о снижении рисков ослабления рубля из-за внешних факторов, включая снижение цен на нефть.

«Когда я говорила, что ослабли девальвационные риски, я прежде всего имела в виду динамику цен на нефть. Раньше в базовом сценарии мы предполагали снижение цен на нефть и соответствующее ослабление курса. Это был девальвационный риск, который мог подтянуть инфляцию вверх. Сейчас мы такого риска не видим», — цитирует «РИА Новости» заявление главы ЦБ.

Набиуллина сказала также, что регулятор ожидал цену на нефть на 2018 год на уровне $55 за баррель. Ожидалось также, что цена нефти к концу 2019 года снизится до $40.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве приходится быть всегда начеку из-за возможных санкций США в отношении российского госдолга.