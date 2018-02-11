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Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ нечистоплотной конкуренцией

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ нечистоплотной конкуренцией. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Санкции против нашего оборонного промышленного комплекса –— это однозначно недобросовестная и нечистоплотная конкуренция», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что в то же время США предлагают странам Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупок вооружения из России.

По мнению Лаврова, подобное поведение является грубым вытеснением с рынка.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал ограничительные меры США в отношении РФ примером недобросовестной конкуренции. 

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