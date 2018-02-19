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Тиллерсон безразличен к разговорам о его якобы близкой отставке

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не обеспокоен разговорами о якобы близкой отставке. Об этом он рассказал в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS, которая вышла 18 февраля.

Он отметил, что подобные вещи его не заботят и он рад служить своей стране. Также он рассказал, что предан Дональду Трампу и считает свое слово гарантией, потому и находится на своем посту.

В начале января в интервью телеканалу CNN госсекретарь отметил, что в 2018 году собирается оставаться на своем посту, и признал, что при общении с Дональдом Трампом ему приходится учитывать разные стили управления президента и его собственные.

Ранее портал iz.ru сообщал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности введения дополнительных санкций в отношении граждан РФ.

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