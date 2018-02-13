Белый дом попросил денег на модернизацию ядерных сил США

Администрация США опубликовала проект госбюджета на 2019-й финансовый год (исчисляется с 1 октября 2018 года. — Ред.). Заложенные в него военные расходы на 13% выше, чем в текущем финансовом году.

В частности, в проекте предусмотрены ассигнования в $24 млрд на модернизацию ядерной триады США (стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные лодки-ракетоносцы. — Ред.).

«Отвечающее нуждам страны и гибкое американское ядерное сдерживание — ключ к защите национальной безопасности и будущего процветания как для США, так и для союзников и партнеров Америки», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Кроме того, более $6,3 млрд запланировано на так называемую Инициативу по европейскому сдерживанию. Это план усиления военного присутствия США в Европе с целью «улучшить возможность противостоять российскому принуждению и сдерживать российскую агрессию в регионе».

Из этой суммы $250 млн предлагается передать Украине, уточняет РБК.

На научно-технические разработки отводится более $84 млрд, на кибербезопасность — $8 млрд.

Общая сумма военных расходов на следующий год определена в $686 млрд, в том числе $597 млрд — на базовые затраты, а $89 млрд — на финансирование операций за рубежом.

Как писал iz.ru, ранее президент США Дональд Трамп отметил важность для американской военной машины достигнутого бюджетного компромисса.