РФ и США могут продлить договор по сокращению наступательных вооружений

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по истечении срока действия в 2021 году может быть продлен еще на пять лет, но при определенных условиях.

Как говорится в материалах МИД РФ, переданных для изучения членам комитета Госдумы по международным делам, обсуждение ДСНВ будет возможно только «после урегулирования проблемы исключения из засчета».

В документе, которым располагает «Интерфакс», обращается внимание на то, что США «на протяжении порядка двух лет проводили переоборудование части пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (ПУ БРПЛ) «Трайдент-II» и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) В-52H, после чего в одностороннем порядке исключали их из засчета по Договору».

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон намерен строго исполнять положения ДСНВ, так как он «способствует сохранению стратегической стабильности между США и Россией» и «ядерному нераспространению».



