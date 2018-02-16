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РФ и США могут продлить договор по сокращению наступательных вооружений

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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Jaroslav Ozana
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Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по истечении срока действия в 2021 году может быть продлен еще на пять лет, но при определенных условиях.

Как говорится в материалах МИД РФ, переданных для изучения членам комитета Госдумы по международным делам, обсуждение ДСНВ будет возможно только «после урегулирования проблемы исключения из засчета».

В документе, которым располагает «Интерфакс», обращается внимание на то, что США «на протяжении порядка двух лет проводили переоборудование части пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (ПУ БРПЛ) «Трайдент-II» и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) В-52H, после чего в одностороннем порядке исключали их из засчета по Договору».

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон намерен строго исполнять положения ДСНВ, так как он «способствует сохранению стратегической стабильности между США и Россией» и «ядерному нераспространению».

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