США заявили о приверженности договору СНВ с Россией

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты Америки остаются приверженными договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией.

«Мы не будем повышать количество боезарядов», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в Госдепартаменте ранее заявили, что Вашингтон намерен строго исполнять положения Договора СНВ-З, так как он «способствует сохранению стратегической стабильности между США и Россией» и «ядерному нераспространению».

Соглашение о стратегических наступательных вооружениях было подписано между Москвой и Вашингтоном в 2010 году и вступило в силу в феврале следующего года. Согласно документу, страны должны сократить ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.