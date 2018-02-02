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Госдеп выразил уверенность в выполнении Россией договора по СНВ

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Фото: youtube.com
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Россия неоднократно заявляла о своих намерениях выполнить взятые на себя обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и у Вашингтона нет причин не верить Москве. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

«Мы оцениваем в настоящее время, что Россия также продвинулась в достижении этих лимитов. У нас нет причин не верить тому, что российское правительство также не достигнет этих лимитов», — приводит «РИА Новости» слова Науэрт.

Она добавила, что Москва и Вашингтон «обмениваются информацией по стратегическим наступательным вооружениям». США надеются, что обе стороны как можно скорее подтвердят соблюдение договора.

Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Стороны должны выполнить свои обязательства до 5 февраля 2018 года.

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