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США обеспокоены «возрастающим» числом ядерных вооружений РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Dominique A. Pineiro
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США обеспокоены тем, что Россия наращивает запасы нестратегического ядерного вооружения, заявил зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

«Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора», — приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник пояснил, что, согласно данным новой ядерной доктрины США, у России есть порядка двух тысяч нестратегических ядерных вооружений, однако эта цифра может возрасти.

Тем временем оснащенность ядерной триады РФ новым вооружением составляет 79%. В вооруженные силы поступают стратегическая авиация, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.

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