Восток средней дальности

Иран продемонстрировал на параде в честь 39-й годовщины исламской революции несколько баллистических ракет, включая новейшие типа «Гадр». Что это за оружие и какими еще возможностями обладают иранские ракетчики — в материале iz.ru.

«Шахабы», «Гадры» и примкнувшие к ним «Имады»

Показанные ракеты «Гадр» (Qadr версий H и F) относятся к развитому семейству жидкостных ракет средней дальности «Шахаб-3». Иранские власти всегда подчеркивали оригинальный характер разработки, но в ракетных технологиях шило в мешке утаить довольно сложно. Иран начал создавать эти ракеты в середине 1990-х, после того как ознакомился с результатами испытаний, а потом и натурными образцами северокорейского изделия «Хвасон-7» («Нодон-1») и попросту его скопировал. Аналогичным путем, к слову, заполучил свою ракету «Гаури I» Пакистан.

«Хвасон-7» — это творческое развитие самой главной ракетной технологии, доступной странам третьего мира: советских экспортных вариантов ракеты 8К14 оперативно-тактического комплекса Р-17 «Эльбрус». Ракета отличается от своего предка «Хвасон-6» увеличенной дальностью: до 1,2–1,5 тыс. км против 500. «Хвасон-6» же, в свою очередь, относится к группе изделий, скопом именуемых на западе Scud C: ранние переделки 8К14, направленные на повышение радиуса действия (и, как правило, сопровождавшееся падением точности). В частности, это небезызвестные иракские ракеты «Аль-Хусейн». Вопреки широко распространенному мнению, Советский Союз ракеты такого типа серийно не производил, не развертывал и никому не продавал — всего лишь велась летно-конструкторская отработка варианта, остановленная в пользу более совершенного оперативно-тактического комплекса «Темп-С».

Шахаб_1 Пуск баллистических ракет средней дальности «Шахаб-3» Фото: commons.wikimedia.org/Hossein Velayati

«Шахаб-3», принятый на вооружение в Иране в июле 2003 года, по оценкам экспертов, имел дальность до 1,3 тыс. км и полезную нагрузку от 760 до 1,2 тыс. кг. Считалось, что ракета, с учетом располагаемых Ираном технологий, теоретически уже может нести ядерную боевую часть, если бы Тегеран решился ее создать.

Ракета страдала от родовой травмы «Эльбрусов»-переростков» — малой точности. Круговое вероятное отклонение (КВО, радиус круга вокруг цели, в который по расчету гарантированно попадает 50% запущенных изделий) исходной «Шахаб-3» оценивалось в 2,5 тыс. м, в то время как базовая советская ракета 8К14 с дальностью 300 км имела КВО в пределах 900 м. Поэтому дальнейшие работы над семейством пошли по линии повышения точности, а также совершенствования боевого оснащения.

В итоге с конца 2000-х годов Иран создал и испытал целую линейку наследников «Шахаб-3», отличающихся последовательным повышением технологического уровня. На ракете применялись облегченные сплавы, усовершенствовались обводы (от стандартного конуса перешли к более сложным формам головного обтекателя). Но главное внимание было уделено модернизации системы наведения.

Шахаб_2 Баллистическая ракета «Имад» Фото: commons.wikimedia.org/Tasnim News Agency

Получившиеся к 2015 году образцы «Гадр» (нескольких типов) и «Имад» имеют теперь дальность в пределах 1,5–2 тыс. км, полезную нагрузку 700–900 кг, а КВО — 250–500 м. У «Имада» несколько меньшие нагрузка и дальность, зато на нем попытались внедрить новую систему управления. На головной части ракеты хорошо заметны небольшие аэродинамические поверхности, позволяющие, судя по всему, корректировать ее полет после разделения.

На последних версиях «Гадров» внедрен новый тип боевого оснащения. Вместо отделяемого моноблока применена так называемая разделяющаяся головная часть рассеивающего типа с несколькими боевыми блоками, не имеющими индивидуального наведения.

Еще один

В этом же классе у Ирана есть и другое изделие, тоже, впрочем, восходящее к наследию КНДР. В середине 2000-х годов Иран купил несколько образцов северокорейской жидкостной ракеты «Хвасон-10» после чего воспроизвел ее на собственной базе, назвав «Хорремшехр».

Первое испытание прошло зимой 2017 года: ракета взорвалась, пролетев около 1 тыс. км. Публике «Хорремшехр» впервые показали на параде 22 сентября 2017 года в честь очередной годовщины окончания ирано-иракской войны.

Шахаб_3 Баллистическая ракета «Хорремшехр» на параде в Тегеране Фото: commons.wikimedia.org/Tasnim News Agency

Несмотря на то что «Хвасон-10», по оценкам экспертов, имеет дальность 3–4 тыс. км, в Тегеране объявили о том, что «Хорремшехр» летает всего на 2 тыс. км. Предположительно, это сделано по политическим целям, чтобы не нервировать Европу, которая, таким образом, уже попадает в пределы досягаемости. Известно, что ракета несет вдвое большую полезную нагрузку, чем «Шахабы» (168 тыс. кг против 700–900).

Особый иранский

Куда интереснее третья группа иранских ракет со схожей дальностью. Семейство «Сиджиль», чья первая ракета была испытана в 2008-м, а на вооружение принята в 2012-м, также имеет дальность около 2–2,5 тыс. км, а полезную нагрузку — в диапазоне 650–1000 кг.

Коренное отличие от предыдущих ракет: «Сиджили» двухступенчатые и твердотопливные, что означает существенный прогресс в ракетной технологии Ирана и задел на будущее (перспективную разработку трехступенчатого варианта с дальностью, близкой к межконтинентальной).

Более того, у изделия не просматриваются прямые иностранные аналоги, что позволяет судить о формировании в стране оригинальной инженерно-конструкторской школы. Западные исследователи испытывают сильную уверенность в том, что Иран создавал их с зарубежной помощью, однако ни один из имеющихся сейчас образцов ракетных технологий КНДР, Пакистана, Китая и России не подходит на роль прямого «родителя».

Оперативной особенностью твердотопливных ракет является малое время подготовки к старту: их не нужно заправлять (а технологию ампулизированных жидкостных ракет Иран пока не освоил). При этом управление такой ракетой технологически сложнее, чем у жидкостных, поэтому к реальной точности «Сиджилей» у экспертов остаются большие вопросы.

Выше и ниже

Выше мы перечислили лишь некоторые образцы ракетной техники Ирана, которые вызывали максимальный интерес в силу дальности полета и боевой нагрузки. Однако в стране активно создаются и другие модели.

Напомнить следует и о том, что Тегеран уже создал экспериментальный космический носитель — «Сафир». Это двухступенчатая ракета на базе уже упомянутой «Шахаб-3». В августе 2008 года первое летное испытание провалилось, однако уже на втором, 3 февраля 2009 года, Иран отправил в космос первый спутник — 27-килограммовый «Омид». Дальше последовала череда из шести запусков, из которых три завершились неудачей, а на трех других были выведены аппараты массой до 50 кг.

В апреле 2016 года Иран испытал второй космический носитель «Симург» в суборбитальном полете без нагрузки. В июле 2017 года он попытался вывести на этой ракете спутник, однако ракета взорвалась. «Симург» представляет собой дальнейшее развитие «Сафира», и, по ряду оценок, предназначен для вывода полезной нагрузки массой до 250–350 кг.

Шахаб_4 Крылатая ракета большой дальности «Сумар» Фото: commons.wikimedia.org/Tasnim News Agency

«Симург» в варианте боевой баллистической ракеты теоретически мог бы иметь дальность до 4 тыс. км с нагрузкой около 1 тыс. кг и свыше 5,5 тыс. км — с нагрузкой около 100 кг. Не вполне ясно, впрочем, насколько в таком случае удастся обеспечить точность доставки боезаряда.

С другой стороны ряда стоит великое множество тактических баллистических ракет (с дальностью 150–500 км), которые Иран производит, испытывает и ставит на вооружение с большой охотой. Среди всего этого баллистического великолепия в число боевых средств недавно попала и крылатая ракета большой дальности (до 3 тыс. км, по заявлениям Тегерана) «Сумар».

Точное происхождение «Сумара» неизвестно, но аналитики указывают на определенное конструктивное сходство с советской крылатой ракетой воздушного базирования Х-55. Известно, что в 2001 году Украина продала в Иран шесть образцов ракет Х-55СМ и комплекс для наземной стендовой проверки ракет КНО-120.