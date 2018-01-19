Ядерные будни Совбеза

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблеме нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Мероприятие было организовано Казахстаном и прошло под председательством президента страны Нурсултана Назарбаева. Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров.

Заседание открылось на русском языке. Тема встречи «Нераспространение ОМУ: меры и доверие» была поддержана всеми членами совета. И неслучайно, ведь Корейский полуостров балансирует на грани войны, даже несмотря на «олимпийскую» оттепель между Пхеньяном и Сеулом. А иранская сделка по атому рискует быть похоронена уже в мае — именно столько времени отвел президент США Дональд Трамп, чтобы привести соглашение в порядок в соответствии со своими представлениями.

Президент Казахстана обстоятельно рассказал собравшимся, какие опасности таит в себе ОМУ и почему с его распространением надо бороться. По его мнению, мир как никогда нуждается в мерах доверия, а кроме того, надо активизировать усилия по созданию безъядерных зон. И одна из них вполне пошла бы на пользу Ближнему Востоку. Казахстанский лидер напомнил, что в Центральной Азии такая зона уже есть и остальным надо последовать этому примеру.

— Если великие державы будут говорить, что будут оставаться ядерными, будут совершенствовать, а всем остальным запрещается, я думаю, это будет плохо работать, — сказал господин Назарбаев, фактически призвав отказаться от ядерного оружия совсем.

Но для начала, по его мнению, необходимо усложнить выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которому в июле 2018 года исполнится 50 лет. В этом его, кстати, поддержал польский президент Анджей Дуда, поскольку не существует обязательной директивы присоединиться к ДНЯО, а те, кто подписали договор, «могут легко из него выйти». По словам польского лидера, было бы неплохо придумать санкции за невыполнение ДНЯО.

Хотя заседание СБ ООН было посвящено ОМУ в целом, то есть ядерному, химическому и биологическому оружию, больше всего всё равно говорили о первом. А самыми упоминаемыми проблемами стали Иран и КНДР. Все сошлись во мнении, что ядерная проблема Северной Кореи — это угроза, которую надо устранить. А у Нурсултана Назарбаева нашелся даже рецепт: необходимо заключить с Пхеньяном сделку, подобную иранской, восстановить доверие между США, Россией и Китаем, без которых «трудно решить эту проблему», и предоставить КНДР гарантии безопасности «ядерной пятеркой». А Казахстан готов предоставить для этого площадку, не зря же процесс в Астане по Сирии показал свою работоспособность: заработал на сирийском направлении — заработает и на северокорейском.

Начиная свое выступление, Сергей Лавров заверил, что Москва «не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия», поскольку он «может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения» и не учитывает всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. При этом министр подчеркнул, что Россия разделяет задачу построить безъядерный мир, но «не такими односторонними методами».

Сергей Лавров отметил, что возможный провал Совместного всеобъемлющего плана действий (иранская сделка), «тем более по вине одного из участников группы «5+1», станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова». Другими словами, дипломат пояснил, что попытки США разорвать соглашение с Тегераном дадут вполне конкретный сигнал Пхеньяну и вывести из ядерного тупика Корейский полуостров будет крайне сложно. Кстати, за сохранение соглашения с Ираном выступил и генсек ООН Антониу Гутерриш.

— Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, — сказал Сергей Лавров.

Российский министр также высказал обеспокоенность нарастающей угрозой «химического терроризма» на Ближнем Востоке — в Сирии и Ираке, напомнив, что боевики не только применяют токсичные химикаты, но и научились производить полноценные боевые отравляющие вещества. И вместо того чтобы голословно обвинять в применении химоружия Дамаск, стоит обратить внимание на эту проблему. Сергей Лавров подтвердил предложение Москвы сформировать новый механизм по расследованию случаев применения химоружия в Сирии на принципах Конвенции по запрещению химического оружия.

Кроме того, шеф российской дипломатии напомнил, что Россия предложила разработать Международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма, проект которой был представлен на конференции по разоружению в Женеве. Он призвал к скорейшему согласованию документа. В заключение министр добавил, что проблема нераспространения и разоружения требует совместных усилий.

На этом конструктивная часть Совбеза закончилась и слово взяла постпред США Никки Хейли. Американская дипломат говорила о необходимости давить на КНДР, о голодающем северокорейском народе, о «режиме в Тегеране», поддерживающем террористов, диктаторов и поставляющем баллистические ракеты в Йемен, откуда они потом летят по Эр-Рияду, а также обвиняла Москву в «покрывательстве Башара Асада» и попытках помешать расследованию химических атак в Сирии. И хотя тема заседания была важной, к каким-то положительным результатам на месте она не привела.

В середине дня в здании ООН произошло еще одно важное событие. Сергей Лавров открыл передвижную выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», приуроченную к Международному дню памяти жертв холокоста и рассказывающую о судьбах освободителей Освенцима и его узников. На мероприятие приехали русскоязычные ветераны еврейского происхождения, покинувшие СССР с одной из волн эмиграции. На подступах к выставке Сергей Лавров попал в плотное кольцо ветеранов, которые тепло приветствовали российского министра.

— Сергей Викторович, когда же война на Украине закончится? — спросила пожилая дама.

Что точно ответил министр, расслышать было трудно. Но ветеран сказала: «Очень уж надеемся, сердце-то болит за всё за это».

— А я не разделяю, где там Россия, где Украина. Для меня это все — одно. Вот и переживаем, — сказал другой гость выставки.

Первый день участия Сергея Лаврова в СБ ООН закончился. Но уже завтра министру предстоит новое заседание. На повестке — безопасность Центральной Азии и проблемы Афганистана.