Прямой эфир

Ядерные будни Совбеза

Сергей Лавров принял участие в заседании СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения
0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблеме нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Мероприятие было организовано Казахстаном и прошло под председательством президента страны Нурсултана Назарбаева. Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. 

Заседание открылось на русском языке. Тема встречи «Нераспространение ОМУ: меры и доверие» была поддержана всеми членами совета. И неслучайно, ведь Корейский полуостров балансирует на грани войны, даже несмотря на «олимпийскую» оттепель между Пхеньяном и Сеулом. А иранская сделка по атому рискует быть похоронена уже в мае — именно столько времени отвел президент США Дональд Трамп, чтобы привести соглашение в порядок в соответствии со своими представлениями.

Трамп примет в Вашингтоне президента Казахстана

Президент Казахстана обстоятельно рассказал собравшимся, какие опасности таит в себе ОМУ и почему с его распространением надо бороться. По его мнению, мир как никогда нуждается в мерах доверия, а кроме того, надо активизировать усилия по созданию безъядерных зон. И одна из них вполне пошла бы на пользу Ближнему Востоку. Казахстанский лидер напомнил, что в Центральной Азии такая зона уже есть и остальным надо последовать этому примеру.

— Если великие державы будут говорить, что будут оставаться ядерными, будут совершенствовать, а всем остальным запрещается, я думаю, это будет плохо работать, — сказал господин Назарбаев, фактически призвав отказаться от ядерного оружия совсем.

Но для начала, по его мнению, необходимо усложнить выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которому в июле 2018 года исполнится 50 лет. В этом его, кстати, поддержал польский президент Анджей Дуда, поскольку не существует обязательной директивы присоединиться к ДНЯО, а те, кто подписали договор, «могут легко из него выйти». По словам польского лидера, было бы неплохо придумать санкции за невыполнение ДНЯО.

Лавров и Зариф обсудили сирийское урегулирование и атомную сделку

Хотя заседание СБ ООН было посвящено ОМУ в целом, то есть ядерному, химическому и биологическому оружию, больше всего всё равно говорили о первом. А самыми упоминаемыми проблемами стали Иран и КНДР. Все сошлись во мнении, что ядерная проблема Северной Кореи — это угроза, которую надо устранить. А у Нурсултана Назарбаева нашелся даже рецепт: необходимо заключить с Пхеньяном сделку, подобную иранской, восстановить доверие между США, Россией и Китаем, без которых «трудно решить эту проблему», и предоставить КНДР гарантии безопасности «ядерной пятеркой». А Казахстан готов предоставить для этого площадку, не зря же процесс в Астане по Сирии показал свою работоспособность: заработал на сирийском направлении — заработает и на северокорейском.

Начиная свое выступление, Сергей Лавров заверил, что Москва «не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия», поскольку он «может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения» и не учитывает всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. При этом министр подчеркнул, что Россия разделяет задачу построить безъядерный мир, но «не такими односторонними методами».

Сергей Лавров отметил, что возможный провал Совместного всеобъемлющего плана действий (иранская сделка), «тем более по вине одного из участников группы «5+1», станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова». Другими словами, дипломат пояснил, что попытки США разорвать соглашение с Тегераном дадут вполне конкретный сигнал Пхеньяну и вывести из ядерного тупика Корейский полуостров будет крайне сложно. Кстати, за сохранение соглашения с Ираном выступил и генсек ООН Антониу Гутерриш.

— Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, — сказал Сергей Лавров.

США заверили в соблюдении обязательств по ядерной сделке с Ираном

Российский министр также высказал обеспокоенность нарастающей угрозой «химического терроризма» на Ближнем Востоке — в Сирии и Ираке, напомнив, что боевики не только применяют токсичные химикаты, но и научились производить полноценные боевые отравляющие вещества. И вместо того чтобы голословно обвинять в применении химоружия Дамаск, стоит обратить внимание на эту проблему. Сергей Лавров подтвердил предложение Москвы сформировать новый механизм по расследованию случаев применения химоружия в Сирии на принципах Конвенции по запрещению химического оружия.

Кроме того, шеф российской дипломатии напомнил, что Россия предложила разработать Международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма, проект которой был представлен на конференции по разоружению в Женеве. Он призвал к скорейшему согласованию документа. В заключение министр добавил, что проблема нераспространения и разоружения требует совместных усилий.

На этом конструктивная часть Совбеза закончилась и слово взяла постпред США Никки Хейли. Американская дипломат говорила о необходимости давить на КНДР, о голодающем северокорейском народе, о «режиме в Тегеране», поддерживающем террористов, диктаторов и поставляющем баллистические ракеты в Йемен, откуда они потом летят по Эр-Рияду, а также обвиняла Москву в «покрывательстве Башара Асада» и попытках помешать расследованию химических атак в Сирии. И хотя тема заседания была важной, к каким-то положительным результатам на месте она не привела.

Иран заявил о провале попыток Трампа сорвать ядерную сделку

В середине дня в здании ООН произошло еще одно важное событие. Сергей Лавров открыл передвижную выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», приуроченную к Международному дню памяти жертв холокоста и рассказывающую о судьбах освободителей Освенцима и его узников. На мероприятие приехали русскоязычные ветераны еврейского происхождения, покинувшие СССР с одной из волн эмиграции. На подступах к выставке Сергей Лавров попал в плотное кольцо ветеранов, которые тепло приветствовали российского министра.

— Сергей Викторович, когда же война на Украине закончится? — спросила пожилая дама.

Что точно ответил министр, расслышать было трудно. Но ветеран сказала: «Очень уж надеемся, сердце-то болит за всё за это».

— А я не разделяю, где там Россия, где Украина. Для меня это все — одно. Вот и переживаем, — сказал другой гость выставки.

Первый день участия Сергея Лаврова в СБ ООН закончился. Но уже завтра министру предстоит новое заседание. На повестке — безопасность Центральной Азии и проблемы Афганистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров озвучил возможные последствия разрыва ядерной сделки с Ираном
Совбез ООН принял резолюцию по КНДР с учетом предложений РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017