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Оснащенность ядерной триады РФ новым вооружением составляет 79%

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Оснащение современным вооружением ядерной триады — стратегической авиации, межконтинентальных ракет и атомных подводных лодок — достигло 79%. Информацию об этом распространил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в понедельник, 19 декабря.

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«В целом уровень оснащения российской ядерной триады современным вооружением доведен до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору», — цитирует его «Интерфакс».

В частности, в вооруженные силы поступают новые и модернизированные ракетные комплексы.

В январе в США была опубликована новая ядерная доктрина страны, где утверждается, что Москва обладает весомыми преимуществами перед Вашингтоном и его союзниками в производстве ядерного оружия, поэтому Штатам необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение.

В связи с этим доктрина США призывает модернизировать американскую ядерную триаду.

 

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