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Трамп и Мэй оценили слова Путина о новейшем оружии

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Слова президента РФ Владимира Путина о новейшем оружии, сказанные им в послании к Федеральному собранию, являются «безответственными», сочли президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора, который состоялся в понедельник, 5 марта.

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О каком новейшем вооружении рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию

В тезисах беседы, опубликованных на сайте Белого дома, говорится, что Трамп и Мэй назвали слова Путина о новом оружии «безответственными», пишет «Газета.ру». Таким образом Трамп еще раз отреагировал на презентацию возможностей новейшего российского оружия, сделанную Владимиром Путиным 1 марта перед членами верхней и нижней палат российского парламента.

Российский лидер рассказал о готовности России перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой. Сообщив об успешном испытании такой ракеты в конце 2017 года, Путин заявил, что «ничего подобного новому российскому ракетному вооружению ни у кого в мире нет».

Также президент презентовал баллистическую ракету «Сармат», подводные беспилотники межконтинентальной дальности, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард» и боевые лазерные комплексы.

Представитель министерства обороны США Дана Уайт в тот же день заявила, что ничего неожиданного Путин не рассказал, заверив, что в Пентагоне полностью готовы отразить любые угрозы.

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