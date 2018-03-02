Путин назвал две причины применения ядерного оружия

Россия может воспользоваться ядерным оружием только в двух случаях: в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Такой ответ Путин дал американской журналистке, которая задала вопрос о том, в каком случае будет применено ядерное оружие — при любой атаке на Россию или ее партнеров или только ядерной.

Владимир Путин уточнил, что ядерный ответ может быть на обычное оружие только в том случае, если есть угроза существованию государства.

Как писал портал iz.ru, 1 марта президент РФ Владимир Путин презентовал образцы новейшего вооружения. В ролике с демонстрацией ракетного комплекса «Сармат», по утверждению пользователей, была показана территория Флориды.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в демонстрации были использованы условные очертания без привязки к какой-то конкретной стране.

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