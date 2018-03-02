Песков ответил на вопрос об атаке на Флориду в демонстрации «Сармата»

В демонстрации новых образцов вооружения России были использованы условные очертания материков без привязки к какой-то конкретной стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не видел, честно говоря, карту Флориды. Я не вижу оснований для того, чтобы говорить о том, что были использованы какие-то штаты Соединенных Штатов Америки. Это условные очертания. Какой-то привязки к этой конкретной стране нет», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия «не собирается ни на кого нападать».

Как писал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин презентовал образцы новейшего вооружения. В ролике с демонстрацией ракетного комплекса «Сармат» якобы была показана территория Флориды, утверждали пользователи соцсетей.

Аналогичного мнения придерживается официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. В ходе брифинга она заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что «на видео российское правительство атакует США».