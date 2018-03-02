Прямой эфир

Песков ответил на вопрос об атаке на Флориду в демонстрации «Сармата»

0
Фото: iz.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В демонстрации новых образцов вооружения России были использованы условные очертания материков без привязки к какой-то конкретной стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не видел, честно говоря, карту Флориды. Я не вижу оснований для того, чтобы говорить о том, что были использованы какие-то штаты Соединенных Штатов Америки. Это условные очертания. Какой-то привязки к этой конкретной стране нет», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия «не собирается ни на кого нападать».

Как писал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин презентовал образцы новейшего вооружения. В ролике с демонстрацией ракетного комплекса «Сармат» якобы была показана территория Флориды, утверждали пользователи соцсетей.

Аналогичного мнения придерживается официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. В ходе брифинга она заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что «на видео российское правительство атакует США».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль раскрыл понятие «союзники России» из обращения Путина
Песков оценил необходимость усиления ПРО после создания в РФ нового оружия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017