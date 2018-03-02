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Кремль раскрыл понятие «союзники России» из обращения Путина

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Фото: Global Look Press/Andrey Nechaev
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Владимир Путин, говоря о защите интересов союзников, имел в виду действующие договорные обязательства России, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У России же есть ОДКБ, есть другие союзнические обязательства. В данном случае это достаточно очевидно», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, является ли Сирия союзником РФ, представитель Кремля пояснил: «Безусловно, Сирия наш союзник, но отношения оформляются с помощью договорной базы».

«У России с Сирией нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях», — уточнил Песков. 

Напомним, президент России Владимир Путин накануне в своем обращении к федеральному собранию говорил о возросшей военной мощи страны. В рамках этой темы глава государства коснулся тезисов обновленной ядерной доктрины США.

«Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всем вытекающими последствиями», — заявил российский лидер.

Глава государства особо подчеркнул, что у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.

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