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Эксперты проанализировали послание Путина Федеральному собранию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором представил программу развития России на ближайшие 10 лет. Глава государства обозначил ключевые задачи. Это технологический прорыв, цифровая экономика и развитие территорий, увеличение ВВП, новая налоговая система и сильная боеспособная армия.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что речь президента была обращена «к глобальным проблемам современности» — «объяснением, почему они возникли и не решаются».

«Запад пытается обеспечить себе одностороннее превосходство. Расширение НАТО, выход из соглашений и размещение сил по границам России и ее союзников потребовали военных аргументов, когда были исчерпаны политические. Но это было сделано не для того, чтобы напугать или угрожать кому-то, а чтобы привести Запад в чувство. Теперь выбор за ним — воспринимать это как конфронтацию или осознать, что мир такой и придется считаться с нашей страной и создавать новые конструкции в сфере безопасности», — заявил сенатор.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Матвейчев обратил внимание на амбициозность поставленных главой государства задач.

«Сейчас большое количество средств будет инвестировано в радикальное улучшение жизни страны, в том числе наш научно-технический и инженерный потенциал — в фундаментальную науку, которые будут работать на благо и улучшение мирной жизни наших граждан. У нас есть все возможности для этого — техника и ученые для того, чтобы совершить «прорыв» (это слово, которое многократно звучало из уст президента)», — отметил Олег Матвейчев. 

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова считает, что цель ускорить темпы роста экономики и увеличивать благосостояние населения будет достигнута при реализации принятой правительством в 2017 году программы по цифровой экономике. Объем этой программы составляет порядка 500 млрд рублей. Она подразумевает, в частности, внедрение беспилотного транспорта, технологий блокчейн, искусственного интеллекта и увеличение доли безналичных платежей.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова заметила, что одной из основных опор экономики России, как это происходит в большинстве европейских стран, может стать малый бизнес. Устойчивый рост малых и средних предприятий может быть обеспечен посредством увеличения инвестиций. В частности, в области IT, машиностроения, агропромышленного сектора, фармакологии, текстильного производства, отметила она.

Подробнее — в аналитических материалах «Известий»: 

Пятерка по экономике

«Мы готовы к настоящему прорыву»

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