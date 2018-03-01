«Мы готовы к настоящему прорыву»

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором представил программу развития России на ближайшие 10 лет. Технологический прорыв, цифровая экономика и развитие территорий, увеличение ВВП, новая налоговая система и сильная боеспособная армия — эти задачи необходимо решить, чтобы не остаться за бортом глобального мира. Любое отставание может привести к потере суверенитета, поэтому ближайшие годы станут решающими для страны. В центре внимания — благополучие каждого человека, создание комфортной среды и возможностей для развития человеческого капитала, новый подход к системе образования, медицине, взаимодействию власти и бизнеса. Эксперты полагают, что именно технологическая революция поможет вывести Россию на новый уровень развития, сохранить народ и его идентичность.

Впервые послание президента Федеральному собранию было оглашено вне стен Кремля и длилось рекордное время — 1 час 55 минут. В здании Большого Манежа присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий и общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

Речь главы государства 69 раз прерывалась аплодисментами.

Фундамент для прорыва

Преобразования и перемены последних десятилетий создали прочный фундамент для «решительного прорыва», для реализации накопленного технологического потенциала, заявил президент. Именно этот скачок приведет к повышению качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления.

— Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это: именно решающими, — заявил Владимир Путин. — Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит.

По его словам, отставание в развитии — главная угроза. Чтобы избежать ее и действовать на опережение, необходимо уже сейчас оказать поддержку высокотехнологичным компаниям, выстроить благоприятную среду для стартапов, внедрить новые разработки в производство.

— Масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву, — заявил глава государства.

Однако этот прорыв, по словам президента, невозможен без расширения свобод во всех сферах, без укрепления институтов демократии, местного самоуправления, структур гражданского общества, судов. Россия должна быть страной, открытой миру и новым идеям.

— Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда, — подчеркнул президент. — Иначе не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг.

Избежать отставания, действовать на опережение — основная задача во всех сферах. Чтобы достичь результата, необходимо уже сейчас оказать поддержку высокотехнологичным компаниям, выстроить благоприятную среду для стартапов, внедрить новые разработки в производство.

— Речь идет об удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуальной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании, — пояснил президент.

К амбициозным научным проектам необходимо привлечь наших соотечественников и ученых из других стран. А в качестве сильного конкурентного преимущества в эпоху цифровой экономики — закрепить превосходство отечественной математической школы. Опираясь на лучшие практики и опыт, провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития, сформировать ступень «прикладного бакалавриата» по рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного образования.

Человеческий капитал

Никакой прорыв не возможен без участия в нем человека, именно люди — главный капитал нашей страны. Снизить уровень бедности, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места, обеспечить долгосрочный рост доходов граждан, поддержать семьи с детьми — это основная задача на ближайшее десятилетие. Не только молодое, но и старшее поколение нуждается в поддержке. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия.

— Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию, — заявил президент, напомнив, что важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны — продолжительность жизни. — К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет.

Значительные финансовые ресурсы будут направлены на преобразование поселков, городов и населенных пунктов. Глава государства предложил развернуть программу «пространственного развития России» и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие годы.

— Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России, с ее огромной территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России, — подчеркнул Владимир Путин.

Не менее важная составляющая комфортной жизни — наличие собственного жилья.

— Нам необходимо стабильно (обращаю внимание, впервые в истории современной России) выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные условия. Это сложная задача — прыгнуть с трех миллионов до пяти. У нас в прошлом году было 3,1 млн, а нужно пять, — подчеркнул глава государства.

Для решения этой задачи необходимо увеличить доходы граждан, снизить ставки по ипотеке и нарастить предложения на рынке жилья.

— Нам нужно взять новую высоту, стремиться к увеличению объемов строительства с сегодняшних 80 до 120 млн кв. м в год. Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная, — сказал президент, добавив, что от долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование и вернуться к налогу на имущество физических лиц, который должен быть справедливым и посильным для граждан.

Современные коммуникации и доступность медпомощи

Для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения «связанности» страны необходимо «буквально «прошить» всю территорию России современными коммуникациями». И удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог, направив на эти цели более 11 трлн рублей из всех источников.

— На основе стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны. Считаю это одной из первоочередных задач для будущего правительства, — заявил президент. — Россия должна стать не только ключевым логистическим, транспортным узлом планеты, но и, подчеркну, одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и надежной защиты информационных массивов, так называемых больших данных.

К 2024 году будет обеспечен практически повсеместный быстрый доступ в интернет и завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек. С помощью передовых телекоммуникаций для граждан откроются все возможности цифрового мира.

— И это не только современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем. Но, кроме того, люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании. Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей — это колоссальный прорывной ресурс, — подчеркнул Владимир Путин.

Развитие территорий поможет восстановить и шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, — необходимо организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, оснащенные всем необходимым диагностическим оборудованием.

Наставничество и новый уровень образования

Необходимо пересмотреть возможности для обучения, причем сделать это начиная со школы. И сейчас, и в будущем необходим навык работы в команде, навык жизни и работы в цифровую эпоху.

— Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны. Уже в этом году выделяем на эту инициативу 1 млрд рублей, — заявил президент.

Значимой задачей является и развитие движения наставничества. Объединив передовые знания и нравственные основы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, «мы сможем быть сильными», подчеркнул глава государства.

Источники финансирования и послание бизнесу

Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование и здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, потребуются значительные дополнительные финансовые ресурсы.

— Вопрос: за счет чего? За счет чего планируется изыскать эти средства? Прежде всего нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов. Энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов. Также будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы, — пояснил президент.

Необходимы фискальные решения, которые пополнят бюджеты всех уровней. Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Достижение мировых темпов роста — ключевой ориентир для нового правительства.

Еще один источник роста — увеличение инвестиций до 25% от ВВП, а затем и до 27%. Новое правительство и Банк России должны представить конкретный план действий по этому направлению.

— Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику, выйти на уровень, когда в среднем каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические изменения. Вот тогда будет заметно обновление экономики и промышленности, — сказал президент.

Третий масштабный резерв экономического роста — развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых вырасти с 19 до 25 млн человек.

Четвертый источник роста — развитие несырьевого экспорта. Необходимо снять все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки. И, наконец, убрать всё, что позволяет коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес.

— Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость, — заявил глава государства и поручил рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства с участием Верховного суда, правоохранительных органов, прокуратуры, представителей делового сообщества подготовить на эту тему конкретные предложения.

Ответ на вызовы

Россия открыта к сотрудничеству со всеми мировыми игроками и настроена на роль миротворца, а отнюдь не агрессора. Несмотря на угрозы — расширение НАТО, систему глобальной ПРО и новую ядерную доктрину США — именно вместе с западными партнерами Россия готова вместе отвечать на сложнейшие вызовы, обеспечивать всеобщую безопасность, строить будущий мир, который становится всё более взаимосвязанным.

— Все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями, ничего мы не нарушаем, — напомнил президент. — Особо подчеркну: растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих всё есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это очень важно): растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней.

Мнения экспертов

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что в части внешней политики речь президента была обращена «к глобальным проблемам современности, а не к двусторонним отношениями с той или иной страной». По его словам, единственное исключение — США, поскольку «специфика наших отношений напрямую влияет на глобальную ситуацию».

— Это был анализ происходящего в мире, обращенный к первичным сюжетам и первоисточникам накопленных проблем. Объяснение, почему они возникли и не решаются. Запад пытается обеспечить себе одностороннее превосходство. Расширение НАТО, выход из соглашений и размещение сил по границам России и ее союзников потребовали военных аргументов, когда были исчерпаны политические. Но это было сделано не для того, чтобы напугать или угрожать кому-то, а чтобы привести Запад в чувство. Теперь выбор за ним — воспринимать это как конфронтацию или осознать, что мир такой и придется считаться с нашей страной и создавать новые конструкции в сфере безопасности, — заявил сенатор.

По словам Константина Косачёва, наши «партнеры» должны понять: Россия развивается и будет развиваться независимо от того, нравится это кому-то или нет.

Главная цель, как ее сформулировал Владимир Путин, это сбережение народа, полагает глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

— И для достижения этой цели одинаково важны и вывод экономики на качественно и технологически новый уровень, и социальные задачи повышения качества жизни, и обеспечение обороноспособности, — отметил эксперт. — Сейчас скорость принятия решений и изменений становится конкурентным преимуществом в современном мире. Путин не случайно назвал послание рубежным, определявшим развитие на десятилетия вперед, поскольку сейчас и весь мир, и Россия находятся на пороге важнейших технологических переходов, а скорость изменений и их значение для конкурентоспособности, независимости и будущего страны крайне велика.

По словам Дмитрия Бадовского, сейчас качество и своевременность принимаемых решений важны как никогда, чтобы не допустить главной угрозы для будущего страны — «нашего отставания, неспособности освоить и реализовать конкурентное преимущество технологии будущего, попасть в зависимость от тех, кто ушел вперед».

— Вторая часть послания — наглядный пример этой основной идеологемы посланиям Путина. Президент показал, как отвечая на вызовы, Россия в опережающем порядке совершила качественный рывок в обороноспособности на передовом крае научных и технологических разработок. Важно совершить такой же рывок в развитии страны в целом, в благосостоянии и качестве жизни страны и людей. Потому что люди, человеческий капитал — главная ценность и главное конкурентное преимущество в современном мире. Опять же Путин проиллюстрировал это тем, когда поблагодарил ученых, инженеров, военных, чьи усилия и таланты и обеспечили за последние годы качественный рывок в развитии оборотного щита страны. Главное теперь — сделать такой же рывок в развитии экономики и общества в целом, в развитии страны, в повышении качества жизни, в обеспечении максимальной свободы самореализации для людей, — подчеркнул эксперт.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отметил, что в послании видна социальная направленность, связанная с необходимой поддержкой малоимущих, и при этом делается ставка на инновационное развитие экономики, на реализацию ее модернизационного потенциала.

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул, что абсолютным приоритетом для президента является рост уровня и качества жизни россиян. А главной задачей — технологический прорыв.

— Момент для технологического прорыва выбран благоприятный, потому что ситуация сложилась критическая. Не в смысле того, что экономика не может функционировать, а потому что пора выйти на новую траекторию роста, быстро добиться целого ряда изменений, обеспечить их результативность. Условия для этого созданы, — отметил политолог.

Он уточнил, что условием для такого развития станет обеспечение темпов роста выше мировых, а также благоприятный инвестиционный климат.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев обратил внимание на амбициозность поставленных президентом задач.

— Сейчас большое количество средств будет инвестировано в радикальное улучшение жизни страны, в том числе наш научно-технический и инженерный потенциал, в фундаментальную науку, которые будут работать на благо и улучшение мирной жизни наших граждан. У нас есть все возможности для этого — техника и ученые для того, чтобы совершить «прорыв» — это слово, которое многократно звучало из уст президента, — отметил Олег Матвейчев.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что послание, по сути, программный документ, который дает России возможность воспользоваться «тем историческим моментом, в котором мы находимся». Сейчас у России есть окно возможностей, обусловленное в первую очередь развитием технологий. Этими возможностями в свое время не смог воспользоваться СССР, которому не удалось «оседлать» технологическую волну 60–70-х годов прошлого века.

Не менее важная обозначенная задача, по словам Константина Костина, — пространственное развитие России.

— Президент определил концептуальный подход. Но я думаю, что новое правительство должно будет всё детализировать и предложить некий план реализации этой задачи. Если просто отделываться банальным бухгалтерским уравниванием бюджетов, это не очень поможет тем, у кого денег мало, и будет подрывать экономическую базу тех регионов, которые чувствуют себя более или менее нормально. Не думаю, что речь идет о перераспределении. Мне кажется, здесь есть и другие инструменты, которые позволят всем территориям участвовать в развитии страны и, самое главное, являться выгодополучателями этого развития, — отметил эксперт. — Чтобы не получалось, что в мегаполисах у нас всё хорошо, а в малых городах штукатурка на домах осыпается.

Для постановки масштабных задач, обозначенных главой государства, нужно было создать условия для их решения.

— Странно было бы в середине 1990-х годов, когда промышленность лежала в разрухе, когда страну раздирал сепаратизм, денег не хватало на зарплаты и пенсии, говорить о решении всех этих задач. Когда у вас пожар, вы думаете, как потушить пожар, а не как развивать хозяйство. Сейчас, за последние 17 лет, были созданы необходимые условия. И обеспечение безопасности, переоснащение армии, современные вооружения — это одно из таких условий. Ведь вы можете как угодно хорошо развиваться, но если кто-то может прийти и что-то у вас отнять, то ваше развитие не имеет смысла, — заявил эксперт.