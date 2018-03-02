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Конечно, это рубежное послание. Послание, которое, по сути, начинает отсчет новой России. Президент объявил об обоснованной, реалистичной заявке нашей страны на лидерство во всех сферах. И это лидерство не ради лидерства, по логике послания, а условие безопасности и суверенитета России в XXI веке. Более того, лидерство понимается как условие для повышения благосостояния, свободного развития, комфортной среды для человека. Именно человек — в центре послания президента.

Фронт работы на ближайшие годы сформулирован как задача прорыва страны в высшую лигу экономик планеты, рывка в инфраструктуру и технологии завтрашнего и послезавтрашнего дня.

После нынешнего послания критерием эффективности работы любой власти на любом уровне должно стать количество историй успеха наших граждан в бизнесе, культуре, науке, профессиях. Успех страны, по президенту, — это успех всех вместе — миллионов наших граждан.

Доступная медицина, рост продолжительности жизни, увеличение пенсий, пространственное развитие территорий, культурно-образовательные кластеры, детские дошкольные учреждения, программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, вопросы обеспечения жильем, в том числе за счет снижения ставок по ипотечным кредитам и увеличения объемов строительства, инфраструктурные проекты — всё то, о чем говорил президент, — это условия для обеспечения нового качества жизни наших граждан. Без этого прорыв в новую эпоху невозможен.

Успех человека невозможен вне пространства свободы выбора. И президент очень четко посылает сигнал: никакой кампанейщины, никакого «осадного менталитета», наоборот, необходимо «расширить пространство свободы». При этом открытость, и это тоже впервые, нужна для прихода к нам лучших со всего мира: ученых, студентов, профессионалов. В турбулентном мире Россия должна и может стать «ковчегом», территорией развития и мира.

Всё сказанное президентом — не благие пожелания, а реальный расчет исходя из возможностей и достижений страны последних лет. Названа и главная угроза для нашей страны — это отставание. И если мы видели, как с этой угрозой с большим заделом на будущее мы справились в оборонно-промышленном комплексе, то то же самое предстоит сделать в других сферах жизни страны.

Цели, сформулированные в послании, связаны с задачей сохранения единства страны и общества. Это важнейшая функция всего политического класса России.

Амбициозные и, повторюсь, реалистичные задачи невольно вызывают вопрос: насколько наш политический класс, управленческое звено готовы обеспечить прорыв к тому будущему, которое сформулировал президент? Могут ли доминирующие политические доктрины в нашем обществе обеспечить реализацию этого масштабного плана, создать соответствующий климат в стране?

И в первую очередь это вопрос к ведущей политической партии страны — «Единой России». Мы за прошедшие годы, безусловно, смогли решить, без преувеличения, две важнейшие, задачи: сохранить политическое единство страны в сложный период и обеспечить реализацию поручений президента с той или иной степенью успеха. Достаточно ли этого для ведущей партии страны в контексте заявленных президентом задач и тех вызовов, которые стоят перед страной? Очевидно, что нет.

Политический класс, ведущие политические силы страны либо теперь станут авангардом обновления России с внятной и понятной идеологией Путина, идеологией победы, либо станут анахронизмом, грузом, мешающим прорыву вперед.

Сохраняя достижения прошлых лет, мы обязаны меняться, и лучший повод для этого, давно назревшего содержательного, идеологического обновления политических сил страны — послание президента.

Автор — секретарь генерального совета «Единой России»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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