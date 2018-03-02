Песков оценил необходимость усиления ПРО после создания в РФ нового оружия

Даже если Соединенные Штаты продолжат тратить средства налогоплательщиков на усовершенствование системы противоракетной обороны (ПРО), российские разработчики не допустят нарушение стратегического паритета. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что даже если американцы продолжат тратить огромные деньги налогоплательщиков на совершенствование своей системы ПРО, ясно, что российские разработчики не будут сидеть на месте, и это лидерство они будут и смогут обеспечить и не допустить того, чтобы паритет пошатнулся», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

Как ранее сообщал портал iz.ru, российский лидер Владимир Путин в ходе своего традиционного послания Федеральному собранию представил новейшие образцы вооружения, созданные в РФ.

В рамках послания были представлены: гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», авиационная гиперзвуковая система «Кинжал», скоростной глубинный беспилотник, новый ракетный комплекс «Сармат», боевые лазерные комплексы, крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем.