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Путин рассказал о причинах гонки вооружений между США и Россией

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Гонка вооружений между США и Россией началась из-за того, что Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC. Фрагмент интервью был показан в эфире в четверг.

«С моей точки зрения, те, кто заявляет о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», — приводит ТАСС слова российского президента.

Ожидается, что полная версия интервью будет показана в ближайшие дни.

Накануне Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране или поступившими на вооружение армии России. Президент заявил, что «растущая военная мощь России никому не угрожает». Он подчеркнул, что у России не было и нет плана использования этого нового вооружения в наступательных целях.

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