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Песков подтвердил подписание Путиным госпрограммы вооружений

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Президент России Владимир Путин подписал госпрограмму вооружений еще до наступления 2018 года.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что он ранее по ошибке сказал, что программа еще не утверждена. 

«Путаницу внес я. Вы мне задавали вопрос, и я тогда сказал, что она не подписана. Я ошибся», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста. 

При этом он отказался рассказать подробности о документе. В частности, он оставил без ответа вопрос о сроке его действия. 

«Это секретный указ президента. Я не могу ничего оглашать», — подчеркнул пресс-секретарь президента. 

Как писал портал iz.ru, о подписании Путиным госпрограммы вооружений ранее сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что программа создавалась с учетом данных, полученных в ходе операций против террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. 

По его словам, документ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн рублей — на синхронизацию. 

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