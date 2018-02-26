Рогозин рассказал о подписании президентом новой госпрограммы вооружения

Президент России Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружения страны. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью изданию «Коммерсант».

По его словам, власти планировали принять документ еще в 2016 году, однако его решили отложить из-за падения цен на нефть и валютных скачков после 2014 года.

«Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 года. Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение», — пояснил зампред российского правительства.

Он также отметил, что отличие новой госпрограммы от предыдущей заключается в том, что она корректировалась на основе данных, полученных в Сирии. Это позволило провести комплексную оценку оружия и техники в боевых условиях, других температурных режимах и показателях запыленности.

Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн — на синхронизацию. Дмитрий Рогозин также отметил, что сейчас общий объем экспортных заказов отечественной оборонной промышленности достиг $50 млрд.

Ранее глава института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра сообщил, что на балансе ВМФ России появится новый авианосец.