Прямой эфир

Рогозин рассказал о подписании президентом новой госпрограммы вооружения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружения страны. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью изданию «Коммерсант».

По его словам, власти планировали принять документ еще в 2016 году, однако его решили отложить из-за падения цен на нефть и валютных скачков после 2014 года.

«Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 года. Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение», — пояснил зампред российского правительства.

Он также отметил, что отличие новой госпрограммы от предыдущей заключается в том, что она корректировалась на основе данных, полученных в Сирии. Это позволило провести комплексную оценку оружия и техники в боевых условиях, других температурных режимах и показателях запыленности.

Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн — на синхронизацию. Дмитрий Рогозин также отметил, что сейчас общий объем экспортных заказов отечественной оборонной промышленности достиг $50 млрд.

Ранее глава института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра сообщил, что на балансе ВМФ России появится новый авианосец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о лидерских позициях России по качеству вооружений
Эксперт объяснил высокую стоимость мобильника для военных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017