Путин заявил о лидерских позициях России по качеству вооружений
Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ вышли на лидерские позиции в мире по качеству вооружений и боеготовности.
«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники», — заявил глава государства, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.
Путин подчеркнул, что сегодня можно с полной уверенностью сказать: «безопасность России обеспечена».
Российский лидер также пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания.
Кроме того, по словам президента, будет обеспечено развитие частей и соединений специального, общего назначения.