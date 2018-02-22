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Путин заявил о лидерских позициях России по качеству вооружений

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ вышли на лидерские позиции в мире по качеству вооружений и боеготовности.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники», — заявил глава государства, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Путин подчеркнул, что сегодня можно с полной уверенностью сказать: «безопасность России обеспечена».

Российский лидер также пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания.

Кроме того, по словам президента, будет обеспечено развитие частей и соединений специального, общего назначения.

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