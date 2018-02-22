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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Торжественное собрание в часть праздника проходило в Государственном Кремлевском дворце.

«В основе этой всенародной традиции глубокие, искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь наших граждан. Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена», — сказал президент.

Владимир Путин назвал патриотизм одной из черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины.

«Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог —всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний», — сказал президент.

Портал iz.ru писал о том, что Владимир Путин 23 февраля проведет церемонию вручения госнаград, посвященную Дню защитника Отечества. В частности, президент передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Филипова.

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