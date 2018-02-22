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Путин вручит Золотую Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии летчика

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Президент России Владимир Путин 23 февраля проведет церемонию вручения государственных наград, приуроченную к Дню защитника Отечества. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

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«В частности, Путин передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российский СУ-25 под управлением майора Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Летчик успел катапультироваться. Он получил тяжелые ранения, а после того как его окружили террористы, привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен к боевикам.

Филипов получил звание Героя России посмертно. Он был похоронен с воинскими почестями в Воронеже.

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