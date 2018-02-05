Пилот сбитого в Сирии Су-25 представлен к званию Героя России посмертно

Пилот сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов представлен к присвоению звания Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 5 февраля.

«При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК», — говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении iz.ru.

Уточняется, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой. После катапультирования он приземлился в подконтрольном террористам районе Телль-Дебес, где до последних минут сражался с боевиками. Будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов подорвал себя гранатой, сообщили в Минобороны.

4 февраля в интернете появились видеокадры последнего боя пилота. Штурмовик был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля.