Прямой эфир

Пилот сбитого в Сирии Су-25 представлен к званию Героя России посмертно

0
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилот сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов представлен к присвоению звания Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 5 февраля.

«При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК», — говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении iz.ru.

Уточняется, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой. После катапультирования он приземлился в подконтрольном террористам районе Телль-Дебес, где до последних минут сражался с боевиками. Будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов подорвал себя гранатой, сообщили в Минобороны.

4 февраля в интернете появились видеокадры последнего боя пилота. Штурмовик был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны рассказало об обстоятельствах гибели летчика сбитого в Сирии Су-25
Власти Приморья рассказали о погибшем в Сирии пилоте Су-25

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017