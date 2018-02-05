Минобороны рассказало об обстоятельствах гибели летчика сбитого в Сирии Су-25

Летчик сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить, что атакован ракетой. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

«При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, военнослужащий был тяжело ранен и после окружения террористами подорвал себя гранатой.

«Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — рассказали в ведомстве.

Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Минобороны РФ позже заявило об уничтожении в ответ на сбитый Су-25 30 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» групповым ударом высокоточного оружия.