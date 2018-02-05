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Власти Приморья рассказали о погибшем в Сирии пилоте Су-25

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Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким летчика Су-25 Романа Филипова, сбитого в Сирии, и подтвердил, что он служил в Приморье и был «асом отечественной штурмовой авиации».

«Роман Филипов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек», — сказал Тарасенко, слова которого приводятся на сайте администрации Приморского края.

Глава региона отметил, что летчик честно исполнял свой воинский долг — и в России, и за ее пределами. Его смерть стала огромной утратой не только для родных Романа Филипова, но и для всего Приморского края, отметил Тарасенко.

Ранее, 4 февраля, в интернете появились видеокадры последнего боя пилота российского штурмовика Су-25 против террористов в Сирии. На записи видно, что более десятка террористов взяли летчика в плотное кольцо. Летчик мог применить ручную гранату, чтобы избежать попадания в плен к боевикам.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля.

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