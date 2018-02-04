Опубликованы видеокадры последнего боя пилота Су-25 с террористами в САР

В Сети появились видеокадры последнего боя пилота российского штурмовика Су-25 против террористов в Сирии. На записи видно, что более десятка террористов взяли летчика в плотное кольцо. Оставшись один на один с вооруженными боевиками, российский военный до последнего отстреливается. Из-за этого террористы приближаются к нему с повышенной осторожностью, несмотря на подавляющее численное превосходство. Когда боевики вплотную приблизились к российскому офицеру, прогремел взрыв, после чего террористы разбежались в стороны, передает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, российский пилот мог применить ручную гранату, чтобы избежать попадания в плен к боевикам.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии личного оружия, из которого мог отстреливаться российский военный в бою против террористов. Речь идет о пистолете Стечкина и трех обоймах, одна из которых пустая, а две другие израсходованы наполовину.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу. Пилот самолета успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами, после чего российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов. По данным Минобороны, усилиями ВКС РФ были убиты более 30 террористов.

Ответственность за атаку на самолет взяла террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).