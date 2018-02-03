В Госдуме рассказали о происхождении сбившего российский Су-25 ПЗРК

Координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый зампредседателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин сообщил, что российский штурмовик Су-25 в Сирии могли сбить переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК), который был завезен из сопредельного государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть информация, что ПЗРК, которым был сбит наш самолет, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства», — приводит агентство слова Саблина.

Он отметил, что страны, из которых в Сирию поставляется оружие против РФ, «должны понимать, что это не останется безнаказанным».

Российский самолет Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу. Пилот самолета успел катапультироваться, однако он погиб в бою против террористов. После атаки на российский штурмовик российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов.