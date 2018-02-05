Минобороны увеличило высоту полетов Су-25 в Сирии

Министерство обороны РФ после гибели в Идлибе штурмовика Су-25 приняло решение увеличить высоту полетов самолетов этого типа в Сирии свыше 5 тыс. м.

На таком расстоянии от земли самолеты становятся неуязвимыми для ракет ПЗРК. Это также гарантированно защищает от огня зенитных скорострельных пушек и пуль обычного стрелкового оружия, пишут «Известия».

Кроме того, два источника в оборонном ведомстве, а также один представитель авиастроительной отрасли рассказали изданию, что создана рабочая группа, которая уточнит все детали гибели штурмовика.

В частности, изучается, почему пилот не успел задействовать против ПЗРК тепловые ловушки. Это специальные пиротехнические заряды. При горении они выделяют много тепла, «отвлекая» головки самонаведения ПЗРК.

Подробнее — в материале «Известий»: «Грачам» прописали высоту