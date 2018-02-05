«Грачам» прописали высоту

После гибели в Идлибе штурмовика Су-25 Минобороны РФ приняло решение: в Сирийской Арабской Республике (САР) самолеты этого типа (в армии их называют «Грачами») должны выполнять полеты на высоте свыше 5 тыс. м. Это гарантированно позволяет избежать их поражения огнем переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Как ранее заявило МО России, по предварительной информации, Су-25 стал жертвой именно ПЗРК. Погибший 3 февраля штурмовик — первый боевой самолет, сбитый в ходе сирийской кампании огнем с земли. По словам экспертов, в САР операционный потолок Су-25 всегда был выше 5 тыс. м. Но в последние дни в районе Идлиба «Грачи» начали летать ниже.

История трагедии

Штурмовик Су-25СМ (RF-95486, бортовой номер 06 «синий») был сбит 3 февраля в южной части провинции Идлиб недалеко от селения Маасаран.

Как официально сообщило Минобороны, «при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России. — «Известия»). При ведении боя с террористами пилот погиб». Также в военном ведомстве отметили, что «по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса».

СУ_2 Штурмовики Су-25 на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ответственность за уничтожение «Грача» взяла на себя «Джебхат ан-Нусра» (сменила название на «Хейат тахрир аш-Шам»). Однако по другим сведениям к инциденту могла быть причастна небольшая группировка «Джейш ан-Наср», организационно входящая в Свободную сирийскую армию и в 2015–2016 годах получавшая вооружение от США и их союзников. Именно представители «Джейш ан-Наср» распространили видео попадания ракеты в самолет и кадры с места его падения.

По данным «Известий», сбитый Су-25СМ входил в состав 37-го смешанного авиационного полка (сап) 27-й смешанной авиадивизии. Ранее эта машина принадлежала 960-му штурмовому авиаполку. Но при формировании 37-го сап в его состав была передана одна эскадрилья Су-25СМ из состава 960-го.

Что предприняли

Как рассказали «Известиям» два источника в оборонном ведомстве, а также один представитель авиастроительной отрасли, создана рабочая группа, которая уточнит все детали гибели штурмовика. В частности, изучается, почему пилот не успел задействовать против ПЗРК тепловые ловушки. Это специальные пиротехнические заряды. При горении они выделяют много тепла, «отвлекая» головки самонаведения ПЗРК.

Уже принято решение, что в Сирии Су-25 будут выполнять все полеты на высотах свыше 5 тыс. м. На таком расстоянии от земли самолеты становятся неуязвимыми для ракет ПЗРК. Это также гарантированно защищает от огня зенитных скорострельных пушек и пуль обычного стрелкового оружия.

Грач_5 Штурмовик Су-25 ведет огонь по наземным целям Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Высота — это самый надежный способ защиты от ПЗРК, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Ракеты такого комплекса достаточно небольшие по габаритам. У них небольшой запас топлива, а значит, чем выше цель и больше ее скорость, тем меньше эффективность ракеты. Сейчас только российский ПЗРК «Верба» способен перехватывать цели на высоте около 6 тыс. м. У остальных комплексов, таких как «Игла», американский Stinger и французский Mistral, потолок не превышает 5 км.

Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, ВКС России активно применяли Су-25 с самого начала операции в Сирии. Но машины всегда работали на высотах свыше 5 тыс. м.

— Су-25 стали своего рода «грузовиками с бомбами» для российской авиации в Сирии, — отметил эксперт. — У них очень короткое время подготовки к вылету и большой боезапас. «Грачи» забрасывали позиции боевиков градом высокоточных бомбовых ударов. Еще в конце 2000-х годов эти самолеты прошли модернизацию, и их прицельный комплекс позволяет с высоты 5-6 тыс. м класть бомбу в радиусе одного метра от цели. До недавнего времени Су-25 действовали на высоте 5-6 км. Но в начале февраля боевики распространили видеоролик о том, как под обстрел зенитной артиллерии в районе Идлиба попадает Су-25. Хорошо видно, что снаряды рвутся рядом со штурмовиком. Значит, машина шла на высоте не более 2-2,5 км.

Грач_3 Подготовка российского штурмовика Су-25 на аэродроме Хмеймим перед вылетом на боевое задание Фото: ТАСС/Александр Елистратов

Ролик с обстрелом Су-25 зенитной артиллерией был опубликован Edlib Media Center 1 февраля. Тогда ответственность за обстрел российского самолета взяла на себя «Джебхат ан-Нусра». Боевики утверждали, что серьезно повредили штурмовик. Но данная информация не подтвердилась.

— Нет сомнений, что и погибший RF-95486 также шел гораздо ниже 5 тыс. м. Это очень хорошо видно на видеоролике, опубликованном боевиками, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — Главная проблема Су-25СМ в отсутствии надежного средства обнаружения запуска ракет ПЗРК. Их пуск пилот может обнаружить только визуально, после чего задействовать «тепловые ловушки». Эту проблему призван решить новейший « СуперГрач » Су-25СМ3. Но он пока только поступает в войска.

Нельзя сказать, что ПЗРК только недавно появились у боевиков в Сирии. С 2012 года их жертвами стали шесть самолетов ВВС САР (Су-22, Су-24, МиГ-21 и L-39), а также как минимум пять вертолетов армии этой страны. Досталось от ПЗРК и авиации американской коалиции. Так, в 2014 году боевики ИГ (запрещена в России) сбили иорданский F-16.

Что происходит в Идлибе

В декабре-январе правительственная армия и ее союзники после серии провокаций со стороны боевиков провели крупное наступление на юго-востоке Идлиба. Действия наземных войск активно поддерживала сирийская авиация. Самолеты ВВС САР работали как по целям непосредственно на линии фронта, так и по тылам террористов, чтобы лишить их снабжения и подкреплений. Поддержка с воздуха — один из ключевых факторов успеха регулярной армии, поскольку авиация выбивает бронетехнику противника еще на подступах к фронту и бандформированиям не удается организовать устойчивую оборону.

В последние недели боевики отступали, пытались контратаковать, но истощили свои резервы и сейчас перешли к обороне. Накануне инцидента с российским самолетом правительственные войска подошли на расстояние около 14 км к городу Саракеб, который расположен на стратегической трассе М-5 (Хама–Алеппо) и считается основным опорным пунктом оппозиционеров. Именно в этом районе был сбит российский Су-25.

Грач_4 Штурмовик Су-25 отстреливает тепловые ловушки Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Идлиб был захвачен антиправительственными силами в 2015 году. Он остается последним крупным анклавом вооруженной оппозиции на севере Сирии. Там скопилось несколько десятков тысяч боевиков из разных исламистских группировок, в том числе радикалы из ИГ и бывшей «Джебхат ан-Нусры». Последняя является доминирующей силой в анклаве. Впрочем, часть бандформирований, укрывшихся там, подконтрольны Турции и используют бренд «Свободная сирийская армия» (ССА).

В декабре 2016 года на переговорах в Астане Россия, Иран и Турция договорились о создании в Идлибе зоны деэскалации и прекращении ударов по умеренным оппозиционным группировкам. Однако это ограничение не касалось групп, признанных террористическими, продолживших вооруженную борьбу.

В течение 2017 года Идлиб неоднократно становился базой для мощных ударов по северу провинции Хама. В ответ в конце года сирийцы предприняли наступление, чтобы окружить и уничтожить наиболее агрессивные отряды на юго-востоке Идлиба. Это вызвало беспокойство в Турции. В январе Анкара даже призывала Москву и Тегеран остановить наступление на Идлиб, ссылаясь на угрозу наплыва беженцев в Турцию и нового гуманитарного кризиса. Теперь же в Идлибе появились ПЗРК, которые ранее «засветились» в руках протурецких боевиков ССА, наступающих на контролируемый курдами Африн.

Грач_1 Штурмовик Су-25СМ3 на аэродроме Гиссар перед вылетами в рамках совместных антитеррористических учений Коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Всепогодный турбореактивный штурмовик Су-25 был разработан в начале 1970-х годов. Первый испытательный полет выполнен 22 февраля 1975 года. Во время испытаний в Афганистане получил прозвище «Грач». Экипаж один человек. Самолет оснащен авиапушками, бомбами различного калибра, ракетами «воздух–земля» и «воздух–воздух».

Сейчас проходят испытания «СуперГрача» — Су-25СМ3. Эта машина оснащена мощной системой самозащиты. Она обнаруживает запуск ракет ПЗРК, ставит помехи и самостоятельно уничтожает позиции средств ПВО.