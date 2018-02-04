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Спецназ САР вошел в провинцию Идлиб после атаки на российский Су-25

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Фото: REUTERS/SANA
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Сирийский спецназ вошел в район провинции Идлиб, где накануне из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) был сбит российский самолет Су-25. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен», — приводит слова Водолацкого НСН.

По его словам, с воздуха операцию сирийских военных прикрывают летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что партия ПЗРК могла поставляться террористам в Сирию из зарубежных стран. Представитель Пентагона Эрик Пэхон исключил причастность США к поставкам оружия в Сирию.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу. Пилот самолета успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами, после чего российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов. Ответственность за атаку на самолет взяла запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра».

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