Пентагон исключил поставки ПЗРК боевикам в Сирии

США не снабжали своих союзников по коалиции в Сирии зенитным оружием и не планируют этого делать. Информация о том, что российский штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), будет проверена, говорится в заявлении Пентагона.

«США не поставляют партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля–воздух» и не намерены делать этого в будущем», — приводит «РИА Новости» слова представителя Пентагона Эрика Пэхона.

3 февраля в сирийском районе Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25. Пилот успел катапультироваться и принял бой на земле, в ходе которого погиб.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что, по его мнению, ПЗРК были поставлены террористам зарубежными странами. Он отметил, что до этого инцидента боевики не применяли ПЗРК.