«Джебхат ан-Нусра» взяла ответственность за сбитый Су-25 в Сирии

Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джебхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в РФ) взяла ответственность за атаку на российский самолет Су-25.

Попадание в самолет произошло во время полета над городом Саракеб в северо-западной провинции Идлиб из зенитно-ракетного комплекса, передает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Российский самолет был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб в бою против террористов. Позже российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов.