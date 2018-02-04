В Госдуме предложили расследовать инцидент со сбитым Су-25 в СБ ООН

МИД РФ при необходимости должен изучить возможность вынесения расследования инцидента с российским Су-25 в Сирии на уровень СБ ООН, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

«Вполне вероятно, что (это) будет одно из главных направлений наших действий. Я думаю, что МИД (России) должен очень внимательно изучить такую возможность и при необходимости ее использовать», — приводит «РИА Новости» заявление Новикова в ответ на вопрос о возможном выносе расследования на уровень СБ ООН.

Зампред комитета Госдумы полагает, что ПЗРК, из которого был сбит российский самолет, был произведен в странах возглавляемой США коалиции. Новиков напомнил, что если ВКС РФ действовали в Сирии по прямому приглашению сирийских властей, то сказать то же самое о США нельзя. Он отметил, что, несмотря на завершение операции ВКС РФ в Сирии, ситуацию там нельзя считать нормализованной.

Ранее Пентагон распространил заявление, в котором заявил, что США не снабжали своих союзников по коалиции в Сирии зенитным оружием и не планируют этого делать. Между тем зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что, вероятно, ПЗРК были поставлены террористам зарубежными странами.

Напомним, 3 февраля в районе сирийского города Идлиб из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, пилот катапультировался, но затем погиб в бою с террористами. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).