В Совфеде допустили попадание ПЗРК к боевикам в Сирии из Украины

ПЗРК, из которого в субботу в сирийском небе был сбит российский штурмовик Су-25, мог попасть в руки террористов со склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошел пожар, заявил ветеран СВР и член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам», — приводит «РИА Новости» слова Морозова.

Он также допустил, что ПЗРК мог быть похищен со складов НАТО в одной из стран Восточной Европы. Морозов добавил, что в результате инцидента авиация РФ в Сирии будет пересматривать тактику полетов. В частности, будет принят во внимание тот факт, что ПЗРК имеют дальность поражения 3–3,2 тыс. м.

Напомним, после инцидента со сбитым в Сирии боевиками Су-25 в Госдуме призвали к расследованию поставок ПЗРК боевикам в Сирии. В Госдуме также предложили проводить это расследование на уровне СБ ООН, для чего в эту инстанцию должен быть направлен запрос из МИД РФ.