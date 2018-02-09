«Этот подвиг — пример всем нам»

Отдать дань памяти и уважения Герою России Роману Филипову пришли около 30 тысяч человек. Летчика, принявшего свой последний бой в Сирии, похоронили на родине — в Воронеже. Траурные мероприятия проходили в Подмосковье, куда 5 февраля доставили тело пилота, и в его родном городе.

Первая часть церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым прошла ранним утром на подмосковном аэродроме Чкаловском. Туда приехали министр обороны Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны. Замминистра Николай Панков на церемонии сказал, что майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества.

— Его имя навсегда останется в наших сердцах, в сердцах соотечественников. И мне кажется, Роману Николаевичу принципиально важно знать, что его семья, жена Ольга Сергеевна, дочурка останутся всегда в нашей большой армейской семье, — добавил Николай Панков.

Подвиг летчика вызвал восхищение сотен тысяч людей, отметил также выступивший на церемонии бывший главком ВВС РФ генерал Владимир Михайлов.

После прощания тело Романа Филипова в сопровождении почетного караула подняли на борт самолета Ил-76, который отправился в Воронеж. Там он приземлился на аэродроме Воронежского авиазавода, где борт уже ждали сотрудники предприятия. Они тоже хотели проводить героя в последний путь.

Официальная церемония прощания с Романом Филиповым проходила в гарнизонном офицерском клубе «Северный» на Московском проспекте. Начало мероприятий было запланировано на 11:30, однако тело пилота в закрытом гробу, накрытом российским флагом, было доставлено в зал только час спустя. К тому моменту в очереди желающих проститься стояли уже около двух тысяч человек. Первыми в зал вошли близкие родственники и высшее руководство Минобороны — Николай Панков и главнокомандующий Военно-космическими силами РФ Сергей Суровикин. Позже к ним присоединились сослуживцы Романа, члены военно-патриотических клубов, казаки, а также курсанты местных военных училищ.

На церемонию с гвоздиками и розами пришли бывшие учителя, одноклассники и знакомые погибшего. Многие начали занимать очередь с раннего утра, но пропускать в зал для прощания их начали только во второй половине дня. На глазах стоящих в очереди женщин были слезы — жены офицеров воспринимают такие трагедии особенно остро. Наталья Николаевна, вытирая с лица холодные капли, говорила, что по-матерински скорбит о Романе, но понимает, что он поступил как настоящий мужчина.

— Я плачу сейчас как мать, потому что у многих из нас сыновья служат. Но его поступок — доказательство доблестного воспитания настоящего героя, — сказала женщина.

По словам местных жителей Александра и Игоря, терпеливо ожидавших прощания и переступающих с ноги на ногу от холода, остаться дома им не позволило чувство долга перед погибшим. Они принесли цветы, чтобы выразить уважение подвигу Романа.

— Здесь собралось очень много неравнодушных людей, и это дает мне надежду. Поступок Романа и память о нем будут жить на Земле еще очень долго, — уверен Игорь.

— Мы все понимаем, что Роман Филипов, совершив подвиг, показал пример всем россиянам. Это значит, что в стране еще есть настоящие мужчины, готовые отдать жизнь за Родину, — сказал Александр.

Гражданская панихида длилась около двух часов, однако подойти к телу смогли не все желающие. К моменту, когда ворота офицерского клуба закрылись, своей очереди ожидали еще несколько сотен человек. Дмитрий, которому не удалось подойти к гробу, не был знаком с летчиком, но искренне хотел выразить уважение ему.

— Это, без сомнения, геройский поступок. Этот подвиг — пример всем нам. Я считаю, что сегодня долг каждого гражданина — проститься с Романом, отдать ему дань уважения. Я скорблю вместе с родными и передаю им свои соболезнования, — сказал Дмитрий.

Отпевание Романа Филипова прошло в Храме в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» возле Коминтерновского кладбища Воронежа. На кладбище пропускали только близких погибшего офицера, поэтому желающие отдать дань памяти летчику передавали замерзшие цветы проходящим офицерам и солдатам.

— Положите на могилку, пожалуйста, — шептала женщина в темно-сером шарфе, протягивая озябшими руками скромный ярко-красный букет из двух гвоздик.

Четко чеканя шаг, солдаты роты почетного караула несли портрет Романа Филипова. За ним — 12 венков, награды Героя и гроб. Под пятикратный залп, гимн России и возгласы присутствующих: «Ура герою!» на Аллее Героев гроб с телом Романа Филипова предали земле.

Майор Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Его боевой самолет Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса террористами из сирийской провинции Идлиб. Пилот смог катапультироваться, но приземлился на территории, контролируемой группировкой «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ). Роман Филипов принял неравный бой, в котором подорвал себя гранатой. Указом президента Владимира Путина Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.