Сенатор рассказал о сбившем российский Су-25 в Сирии оружии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что российский Су-25 под управлением летчика Романа Филипова, сбитый в Сирии, по неофициальным данным был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла».

Клинцевич обратил внимание, что это — предварительные данные. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По неофициальной информации, это была «Игла», — цитирует агентство сенатора.

Ранее портал iz.ru сообщил, что министерство обороны России озабочено наличием переносных ракетных комплексов (ПЗРК) у террористов в Сирии. Российский штурмовик СУ-25 под управлением майора Романа Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб».

После катапультирования Филипов оказался в районе, который контролируют боевики. Неравный бой с террористами майор ВВС РФ вел до последних минут жизни. Когда боевики приблизились к летчику, тяжелораненый российский офицер подорвал гранату. Геройски погибшего летчика похоронят 8 февраля в Воронеже.