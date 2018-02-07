Пилот второго Су-25 рассказал о прикрытии майора Филипова во время боя на земле

Ведомый из пары Су-25 прикрывал майора ВКС Романа Филипова, катапультировавшегося после того, как его самолет в Сирии сбили террористы. Об этом летчик рассказал в интервью газете «Красная звезда».

На земле Филипов вел бой с боевиками, а второй Су-25 прикрывал его, пока хватало топлива. Пытаясь спасти командира, летчик подбил два автомобиля боевиков.

«Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», –– рассказал летчик.

3 февраля два российских штурмовика Су-25 совершали облет территории в зоне деэскалации — в Идлибе. Боевикам удалось подбить ведущий самолет майона Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Ракета попала в правый двигатель. Филипов удерживал самолет в воздухе до последнего, но потом был вынужден катапультироваться.

После этого он принял бой на земле.

«Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Маневрируй!», «Да, вижу», ответил ведущий. А потом так спокойно, словно это было сказано о чем-то обыденном: «В меня попали». И секунд через двадцать: «Вызывай ПСО… (поисково-спасательный отряд. — iz.ru)», –– рассказал летчик.

После этого Филипов приказал второму Су-25 «уходить в облака», однако летчик попытался отогнать боевиков ударами с воздуха.

При этом он всё время передавал координаты и вызывал ПСО, но вскоре остаток топлива достиг критической отметки, и летчику пришлось вернуться на аэродром.

Майор Филипов получил тяжелые ранения, а после того как его окружили террористы, привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен.

Ему посмертно присвоено звание Героя России. Похороны офицера пройдут в Воронеже 8 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что боевики устроили перепалку на месте гибели Романа Филипова.